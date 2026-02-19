Atraparon a un ladrón que robó herramientas de un comercio en La Cumbre

Tras una persecución por las calles de La Cumbre, efectivos policiales lograron detener a un ladrón que había robado herramientas de un comercio. El operativo tuvo lugar el pasado miércoles 18 de febrero, alrededor de las 18:30 horas, en las inmediaciones de la calle Córdoba y fue interceptado por policías que realizaban un patrullaje preventivo.

El joven de 28 años iba corriendo y cuando los uniformados le dieron la voz de alto, el individuo hizo caso omiso.

Tras una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, se logró darle alcance a las pocas cuadras y se descubrió que llevaba una bolsa que contenía herramientas varias y un alargue. Tras las averiguaciones de rigor, se pudo establecer que dichos elementos habían sido sustraídos momentos antes de un comercio de la zona.