Atraparon a un ladrón que robó herramientas de un comercio en La Cumbre

Departamental Punilla Norte
Atraparon a un ladrón que robó herramientas de un comercio en La CumbreLos policías lograron interceptarlo mientras iba corriendo por las calles de la localidad.
Tras una persecución por las calles de La Cumbre, efectivos policiales lograron detener a un ladrón que había robado herramientas de un comercio. El operativo tuvo lugar el pasado miércoles 18 de febrero, alrededor de las 18:30 horas, en las inmediaciones de la calle Córdoba y fue interceptado por policías que realizaban un patrullaje preventivo.
El joven de 28 años iba corriendo y cuando los uniformados le dieron la voz de alto, el individuo hizo caso omiso.
Tras una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, se logró darle alcance a las pocas cuadras y se descubrió que llevaba una bolsa que contenía herramientas varias y un alargue. Tras las averiguaciones de rigor, se pudo establecer que dichos elementos habían sido sustraídos momentos antes de un comercio de la zona.