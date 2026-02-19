Carlos Paz: La detuvieron luego de que intentara matar a su suegra

Este jueves por la tarde, personal de la Departamental Punilla detuvo a una mujer de 29 años acusada de haber efectuado varios disparos contra la vivienda de quien sería su suegra y luego darse a la fuga.

El violento hecho se registró en horas de la mañana en la vecina localidad de Estancia Vieja, por motivos que aún se investigan, la mujer se habría presentado y efectuado varios disparos contra la propiedad y amenazado de muerte a su suegra. Luego de que las fuerzas de seguridad tomaran conocimiento del hecho, se dispuso un importante operativo a cargo de la Brigada de Investigaciones con el objetivo de localizar a la sospechosa, domiciliada en el barrio Villa del Lago de Villa Carlos Paz.

Finalmente, en horas de la tarde, la mujer fue divisada a bordo de un Toyota Etios en inmediaciones del Puente Negro. Luego de un seguimiento controlado y de alertar al personal que se encontraba de servicio en la zona, efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro interceptan el vehículo en la intersección de Av. Sarmiento y José H. Porto, procediendo a su detención por amenazas calificadas con el uso de arma de fuego.

La sospechosa viajaba junto a otras dos personas y trasladaba entre sus pertenencias varias prendas de vestir y una importante suma de dinero, por lo que se presume que intentaba huir.