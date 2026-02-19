Conmemoraron los 33 años del escuadrón motorizado de la Departamental Punilla

Las autoridades de la Departamental Punilla encabezaron esta mañana el acto por el 33º aniversario del escuadrón motorizado. Se trata de una de las unidades policiales más prestigiosas de la región, claves en las tareas de prevención del delito en las calles. Durante la ocasión, también se reconoció al suboficial principal retirado Jorge «Usni» Guzmán.

La ceremonia estuvo presidida por el director general de las Departamentales Norte, comisaria general Víctor Quevedo, quien estuvo acompañado por el titular de la U.R.D. Punilla, comisario mayor Hérnan Guayanes; el subdirector, comisario mayor Andrés Aguirre y demás oficiales superiores y jefes.

También estuvieron presentes los familiares de los efectivos policiales.

Se destacó la labor, el compromiso y la vocación de servicio del personal policial, entregando distinciones en reconocimiento a los que conforman el Escuadrón Motorizado Enduro.

El momento más emotivo de la jornada se vivió con el homenaje al policía Guzmán, quien se destacó por su trayectoria y compromiso en su paso por el EME. Se descubrió un placa y se bautizó con su nombre a la Plaza de Armas del escuadrón, al tiempo que también hubo un reconocimiento para el jefe de la división motorizada, subcomisario Leonardo Ceballos.