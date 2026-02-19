Córdoba: Discutió con su vecino y le pinchó las cuatro ruedas del auto

Un hombre fue detenido en el barrio Alto Alberdi luego de haber discutido con su vecino y pincharle las ruedas del auto El hecho ocurrió durante las últimas horas en la intersección de las calles Monseñor de Andrea y La Rioja y se le secuestró un arma blanca que tenía en su poder.

En el lugar, los efectivos constataron daños en las cuatro cubiertas de un automóvil Chevrolet Prisma que se encontraba estacionado.

Según contaron los efectivos policiales, el sospechoso también habría amenazado a la víctima con un palo.

Es importante destacar que el acusado fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.