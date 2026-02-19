Operativo en el interior

Despliegue antinarcótico en calles y terminales del interior de Córdoba

Los procedimientos incluyeron inspecciones en calles, espacios verdes, accesos y terminales de ómnibus en distintos puntos de la provincia.
jueves, 19 de febrero de 2026 · 15:21

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un operativo en el interior provincial con controles en la vía pública y patrullajes preventivos en accesos estratégicos y terminales de ómnibus.

Los procedimientos se llevaron a cabo en calles y espacios verdes de Villa Allende, Marcos Juárez, La Calera, Río Ceballos, Salsipuedes, Sampacho, Las Varillas, Inriville, Canals y Las Varas.

Además, se efectuaron patrullajes preventivos en accesos principales y terminales de ómnibus de General Baldissera, Monte Buey, Villa Valeria, Del Campillo, Nicolás Bruzone, Mattaldi, Alto Alegre, Alejo Ledesma y Saturnino Laspiur.

Según se informó, las acciones forman parte de controles habituales que buscan reforzar la presencia preventiva en distintos puntos del territorio provincial.

