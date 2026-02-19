Detienen a tres personas por robos y hallan motos con pedido judicial

Tres personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas en distintos procedimientos realizados en el norte provincial por hechos de robo y hurto.

Los operativos se llevaron a cabo en Salsipuedes, Deán Funes y San Francisco. Durante las actuaciones, el personal logró recuperar elementos que habían sido sustraídos de un comercio, entre ellos artículos de montaje, gorras y auriculares inalámbricos.

Además, en el marco de los procedimientos se encontraron dos motocicletas que tenían pedido de la Justicia.