Norte provincial

Detienen a tres personas por robos y hallan motos con pedido judicial

Sucesos
jueves, 19 de febrero de 2026 · 17:30

Tres personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas en distintos procedimientos realizados en el norte provincial por hechos de robo y hurto.

Los operativos se llevaron a cabo en Salsipuedes, Deán Funes y San Francisco. Durante las actuaciones, el personal logró recuperar elementos que habían sido sustraídos de un comercio, entre ellos artículos de montaje, gorras y auriculares inalámbricos.

Además, en el marco de los procedimientos se encontraron dos motocicletas que tenían pedido de la Justicia.

