Detienen a una pareja con más de 45 envoltorios de droga

Durante un control, secuestraron marihuana, cocaína, dinero y un arma blanca; intervino la FPA
jueves, 19 de febrero de 2026 · 17:31

Un hombre y una mujer fueron detenidos en barrio Residencial San Carlos durante un control realizado por personal policial.

En el procedimiento se secuestraron más de 45 envoltorios con estupefacientes, entre ellos marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo, un arma blanca y otros elementos vinculados a la causa.

En el lugar colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que intervino en el operativo.

