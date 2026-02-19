Detienen a una pareja con más de 45 envoltorios de droga

Un hombre y una mujer fueron detenidos en barrio Residencial San Carlos durante un control realizado por personal policial.

En el procedimiento se secuestraron más de 45 envoltorios con estupefacientes, entre ellos marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo, un arma blanca y otros elementos vinculados a la causa.

En el lugar colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que intervino en el operativo.