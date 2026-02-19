Detuvieron al ex príncipe Andrés tras el escándalo por el caso Epstein

La Policía del Valle del Támesis ha procedido a la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del Rey Carlos III, en el marco de una investigación por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Esta acción policial surge tras el análisis de nuevos reportes vinculados a su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

Las autoridades centran su pesquisa en hechos ocurridos alrededor del año 2010 y se investiga si el exmiembro de la realeza filtró información confidencial obtenidos gracias a su rol oficial como representante comercial del país y si el financista Jeffrey Epstein trasladó a una mujer a territorio británico específicamente para encontrarse con Andrés.

Una investigación de la BBC reveló que cerca de 90 vuelos relacionados con Epstein operaron en aeropuertos británicos, transportando en ocasiones a víctimas de abuso.

El procedimiento se llevó a cabo en la finca de Wood Farm, en Sandringham. Según el comunicado oficial, la policía busca garantizar la «integridad y objetividad» del proceso, trabajando de manera coordinada con otros organismos estatales para esclarecer el alcance de las acciones del hombre de 66 años.

La figura de Andrés de York ya se encontraba seriamente comprometida debido a su estrecha relación con Jeffrey Epstein, quien falleció en una celda de Nueva York en 2019. En los últimos años, fue despojado de sus títulos militares, honores reales y funciones oficiales, quedando apartado de la vida pública de la Corona. En 2022, el ex duque evitó un juicio por abuso sexual en Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abusar de ella cuando era menor de edad.

Esta nueva línea de investigación representa un golpe crítico para el hermano del monarca, profundizando una crisis institucional y personal que parece no tener fin desde que estalló el escándalo de la red de tráfico sexual de Epstein.