Diez camiones volcaron por el temporal en la autopista Córdoba-Rosario

Diez camiones volcaron por el fuerte temporal que se registró en la autopista Córdoba-Rosario. Se produjo una insólita cadena de accidentes en el tramo comprendido entre Armstrong y Tortugas, y continuó en General Roca.

Las unidades quedaron atravesadas sobre la traza, bloquearon ambos sentidos de circulación y se implementaron desvíos.

En las últimas horas, se registraron lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo en la autopista. La secuencia quedó registrada en videos que se subieron en las redes sociales y afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

La tormenta hizo estragos también en el sur provincial, donde se produjeron abundantes lluvias en localidades como Monte Maíz, Isla Verde, Los Surgentes, Corral de Bustos y Cruz Alta.

Los choferes fueron asistidos por personal del servicio de emergencias y bomberos voluntarios.