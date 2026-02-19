El tercer caso en Córdoba: se descompensó y murió en una cancha de fútbol

Un hombre de 51 años se descompensó y murió mientras jugaba al fútbol, es el tercer caso en cuatro días en Córdoba. El hecho ocurrió en un complejo deportivo ubicado en la Avenida Valparaíso al 5800 del barrio Rocío del Sur y se suma a otros dos episodios registrados en Jesús María y en el barrio Ituzaingó.

Según informaron las fuentes policiales, el episodio se produjo el último miércoles alrededor de las 20 horas y pese a los intentos por reanimarlo, se constató su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio irreversible.

En tanto, el martes pasado, un hombre de 62 años falleció en Jesús María luego de descompensarse mientras jugaba un partido en un predio de canchas sintéticas. Asimismo, el último domingo, un joven de 23 años perdió la vida en una situación similar mientras disputaba un encuentro con amigos en el barrio Ituzaingó de la capital cordobesa.