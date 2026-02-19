España: Detuvieron a un DT acusado de abusar de varios jugadores

Un entrenador de 55 años fue detenido y se encuentra acusado de haber abusado sexualmente de tres menores que pertenecían las divisiones inferiores de un club de Malága (España). La justicia dispuso que permanezca privado de la libertad mientras continúa la investigación, la cual comenzó cuando el padre de uno de los menores descubrió mensajes entre su hijo y el DT con un tono afectivo que «excedía la relación deportiva».

Tras haber dialogado con el menor, la familia realizó la denuncia ante la Policía.

El Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga identificó posteriormente a otras dos posibles víctimas. Se trata de dos adolescentes que también habrían sido víctimas de agresión y provocación sexual, mientras que el tercero habría sufrido provocación sexual mediante la exhibición de material pornográfico.

La causa es llevada adelante por la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga.

Es importante destacar que el acusado se encuentra vinculado al Club Deportivo Conejito de Málaga.