Fueron por un robo y encontraron más de 80 plantas de marihuana

Más de 80 plantas de marihuana fueron encontradas este jueves en dos allanamientos realizados en la zona de Valle Alegre, en Falda del Carmen, en el marco de una causa por robo que se investigaba en el sector.

El procedimiento fue llevado adelante por la Brigada de Investigaciones de la Departamental Santa María. Durante las requisas, el personal dio con una plantación de cannabis y secuestró además insumos para su cultivo, herramientas y recipientes que serían utilizados para almacenamiento y fraccionamiento.

En el lugar fue detenido un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la fiscalía de Alta Gracia. Tras el hallazgo, se solicitó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico para continuar con las actuaciones correspondientes.