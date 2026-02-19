Golpe comando en Alta Gracia: sospechan que hubo un entregador

Alta Gracia. Los mejores investigadores de la Policía de la Provincia están detrás de los autores del robo millonario que se concretó días atrás a una tradicional familia de Alta Gracia, a la que despojaron de la caja fuerte que habría contenido una millonaria suma, según especulan desde la Justicia.

El asalto a la familia Di Motta habría sido planificado en cada uno de sus detalles, por lo que el ojo de los sabuesos está puesto en "un entregador", ya que los asaltantes ingresaron con las herramientas precisas, a la hora indicada y con amplio conocimiento para ejecutar lo que finalmente terminó con el objetivo propuesto. Uno de los ejemplos más destacados, es que hicieron un boquete a punta y maza en una pared super reforzada, en horas de la madrugada y sin que nadie escuchara un solo ruido.

Noticias Relacionadas Robaron en un histórico comercio de Alta Gracia

Una vez adentro, debieron hacer un esfuerzo titánico. La caja fuerte no estaba simplemente apoyada sobre un rincón; se encontraba semiempotrada en la pared, un obstáculo diseñado precisamente para evitar su traslado. Este detalle abre una nueva línea de interrogantes para los sabuesos: ¿Entraron sin las herramientas necesarias para forzarla o lo intentaron y el acero fue más fuerte? Al no poder vulnerar el cofre en el lugar, los delincuentes tomaron la decisión más arriesgada: arrancarlo de su anclaje y llevárselo a cuestas, sumando minutos críticos a una operación que ya era una carrera contra el reloj, destacaron del diario Sumario.

La huida fue tan coreografiada como el ingreso. Tras arrastrar la pesada caja fuerte por el estacionamiento lindante, la banda se dividió en dos vehículos: un Fiat Cronos blanco y una pick-up.

Sin embargo, el rastro se volvió difuso en la ruta. Ambos vehículos, que contaban con pedidos de secuestro por robos previos, fueron hallados abandonados en Villa Parque Santa Ana, camino a Córdoba. Los delincuentes ejecutaron una "posta": dejaron atrás los autos "sucios" para trasbordar el botín y las armas a nuevas unidades, cuyas marcas y rumbos son ahora el enigma que la policía intenta descifrar mediante el rastreo de domos en la autopista, destacaron en el mismo medio.