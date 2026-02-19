Grave: Un hombre trabajaba en un techo, sufrió una descarga y cayó al vacío

Un obrero de 40 años resultó herido en las últimas horas tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de albañilería en barrio Villa La Tela.

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Fuerza Aérea y Aviador Valenti. Según las primeras informaciones, el hombre se habría aproximado a líneas del tendido eléctrico, lo que provocó la descarga.

Producto del impacto, perdió el equilibrio desde un segundo piso y cayó sobre el techo de una vivienda colindante, donde quedó inmovilizado.

Al lugar acudieron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), quienes montaron un operativo de rescate. Con técnicas y equipamiento específico lograron asegurarlo, inmovilizarlo y descenderlo de manera controlada.

Posteriormente, un servicio de emergencias lo trasladó al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta para su evaluación médica.