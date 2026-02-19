Habló Néstor Maldonado tras salir en libertad: «Ella me arruinó la vida»

Tras haber sido liberado, Néstor Maldonado habló con los medios de prensa, defendió su inocencia y aseguró que Tania Suárez le «arruinó la vida». El hombre permanece imputado por los presuntos delitos de abuso sexual, lesiones y privación ilegítima de la libertad y estuvo detenido durante 33 días en el penal de Bouwer.

«Lo que siempre desee es volver a estar libre. Quiero estar en mi casa, con mi familia, abrazar a mi mamá, que está sufriendo mucho por mí. Ella me arruinó la vida. Confié siempre en ella, vendí todas mis cosas para ayudarla y no fue así»; expresó el acusado por la desaparición de la mujer, quien fue encontrada el martes 13 de enero en un descampado de La Cumbre.

Según dijo, se conocían desde el 2022 y mantenían un contacto frecuente.

«Nos encontramos en la terminal, nos saludamos con un abrazo y un beso. Nunca la forcé a nada. Sí, estuvimos juntos en el hotel, pero fue consentido, no la obligué»; añadió el hombre, quien también desmintió haber drogado a la mujer: «Nunca le di nada, eso es totalmente mentira».

En diálogo con El Doce, también se refirió a la aparición de la mujer en un baldío cercano a un arroyo y contó cómo se planificó el hecho: «Ella me lo pidió. Yo no quería hacerlo, sabía que había cámaras, pero insistió. Le até los pies así nomás y fui a avisar a los Bomberos. Di la cara, nunca me oculté».

Sobre el viaje a las sierras, sostuvo: «Desde el tiempo que nos veíamos, surgió esto de ir a La Cumbre. Llegamos el domingo a la noche». El hombre negó haber atado, drogado o agredido a la mujer y aseguró que cualquier relación íntima «fue consentida».

Según el acusado, el viaje fue acordado entre ambos y la mujer incluso habría vendido su teléfono celular durante la estadía.