La autopsia de la joven que murió haciendo buceo en Puerto Madryn

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Sodía Devries, la joven de 23 años que murió mientras hacía buceo en Puerto Madryn (Chubut). Tras una intensa búsqueda, el cadáver fue encontrado a a 25 metros de profundidad y las pericias forenses determinaron que murió por asfixia por inmersión.

Los restos aparecieron cerca del Parque Submarino HU SHUN YU 809, un reconocido punto de inmersión recreativa.

El operativo estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que trabajó junto al guardacostas GC-65 «Martín García» y equipos especializados en búsqueda subacuática. El lunes pasado, Sofía había participado de una actividad de titulación en Punta Cuevas junto a otras siete personas y no regresó a la superficie.

El fiscal Alex Williams, quien está a cargo de la investigación, explicó que la joven habría sufrido una descompensación mientras ascendía durante la inmersión.