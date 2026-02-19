La Falda: un cliente golpeó al empleado de un comercio y terminó detenido

Un hombre de 59 años fue detenido luego de protagonizar un ataque de furia dentro de un comercio en el centro de La Falda y golpear a un empleado. El hecho ocurrió alrededor de una y media de la mañana en la Avenida Edén y trascendió que todo se produjo por una discusión ocurrida dentro del establecimiento.

Según el relato de la víctima, el cliente le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro provocándole lesiones visibles.

Ante la situación, los efectivos procedieron de inmediato a la aprehensión del agresor, quien fue trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la justicia.

En el lugar se hizo presente un servicio de emergencias médicas para asistir al trabajador agredido. Los profesionales diagnosticaron traumatismo facial con herida cortante, determinando su traslado inmediato al Hospital Municipal.