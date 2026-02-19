La últimas palabras de Sebastián a sus asesinos: «Tengo hijos, boludo»

En una jornada marcada por el dolor y el pedido de justicia, Santiago Villarreal (17) declaró en la audiencia por el asesinato de su padre, ocurrido el 29 de febrero de 2024. El joven, quien presenció los últimos instantes de vida de la víctima, brindó un testimonio clave que conmovió a los presentes en la sala.

Santiago ingresó al tribunal vistiendo una remera con el rostro de su padre y la leyenda «Justicia por Sebastián». Por pedido del joven, la declaración se realizó sin la presencia de los imputados ni de sus familiares en la sala.

El relato de Santiago comenzó recordando la rutina de aquella mañana fatal. Se había levantado temprano para ir al colegio cuando escuchó a su padre sacar la moto del garaje. «Todavía no había salido de la cama cuando escucho gritos»; recordó. Al asomarse por la ventana que da a la calle, vio la escena que cambiaría su vida para siempre: dos hombres apuntándole a su padre.

El adolescente intentó intervenir a los gritos para que lo dejaran. Fue en ese momento cuando escuchó la frase que resume la desesperación de la víctima: «Tengo hijos, boludo». «Escuché dos disparos. Uno cuando estaba en el piso de arriba y el otro cuando estaba llegando a la planta baja»; detalló Santiago.

Al abrir la puerta de su casa, se encontró con su padre tendido en el suelo, herido de muerte.

La audiencia también contó con la declaración de Florencia Villarreal, hermana de Sebastián, quien rompió el silencio por primera vez. Florencia relató cómo su propio hijo le advirtió sobre los disparos y los gritos de clemencia que se escuchaban desde la calle.

«Agarré la cartera y el documento porque pensé que íbamos a ir a la guardia. Cuando llego, mi sobrina estaba desolada a su lado»; contó entre lágrimas. La mujer describió el impacto psicológico que el crimen dejó en el núcleo familiar: «No duermo y me despierto a la madrugada. Me gustaría que haya justicia».

El cierre de la declaración de Santiago fue un crudo recordatorio de las secuelas que deja la inseguridad. «Mi vida cambió, es muy triste no tener a mi papá»; lamentó el joven ante el tribunal.

El juicio continúa su curso buscando determinar la responsabilidad de los motochorros imputados, mientras la familia Villarreal permanece unida bajo un solo reclamo que resonó en cada rincón de la sala: que la muerte de Sebastián no quede impune.