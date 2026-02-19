A los rebencazos: tensión y dos detenidos en un control sobre la Ruta 38

Momentos de extrema tensión se vivieron anoche durante un control policial realizado sobre la Ruta 38, en la zona norte del Valle de Punilla. Hubo dos detenidos luego de un procedimiento realizado en Capilla del Monte.

Todo comenzó cuando un joven de 26 años fue aprehendido por efectivos de la Departamental Punilla Norte luego de resistirse al control, amenazar a los uniformarlos e intentar atacarlos con un rebenque de cuero. Cuando trataban de contenerlo, su acompañante (otro sujeto de 32 años) intervino y trató de agredir físicamente a los policías.

Ante el peligro inminente, los efectivos iniciaron las maniobras para reducirlos y lograron controlar la situación.

El operativo culminó con la detención de los involucrados, quienes fueron puestos a disposición de la fiscalía interviniente.