Megaoperativo en Villa María: desbaratan banda vinculada a robos “levanta-portones”

Un amplio operativo policial se desplegó este jueves por la mañana en distintos barrios de Villa María y terminó con siete personas detenidas, en el marco de una investigación por robos bajo la modalidad conocida como “levanta-portones”.

Los procedimientos —15 en total— se realizaron en viviendas de Los Olmos, Felipe Botta, Carlos Pellegrini, Las Playas, San Nicolás y San Martín, por orden de las Fiscalías de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 1 y 3, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado y el fiscal René Bosio.

La investigación se apoyó en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de testimonios recolectados en la zona donde ocurrieron los hechos. A partir de ese trabajo, los investigadores lograron identificar a los presuntos involucrados y avanzar con los allanamientos simultáneos.

Entre los detenidos hay cinco jóvenes y dos mayores de edad. Uno de ellos, de 19 años, quedó imputado por robo en grado de tentativa, mientras que otro, de 18, fue señalado como presunto autor de robo calificado. Los menores fueron trasladados a un centro socioeducativo provincial, conforme a la legislación vigente.

Durante los operativos también se secuestraron un arma de fuego, una réplica, dos teléfonos celulares y prendas de vestir que ahora serán sometidas a peritajes.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que no se descarta la participación de los detenidos en otros episodios ocurridos recientemente en el mismo sector de la ciudad. Por ese motivo, continúan las tareas investigativas para determinar si existen más hechos relacionados.

La modalidad “levanta-portones” consiste en forzar o aprovechar fallas en portones automáticos para ingresar rápidamente a viviendas, generalmente en momentos en que los propietarios entran o salen con sus vehículos. Desde el ámbito policial recomendaron reforzar los sistemas de seguridad y sumar trabas manuales como medida preventiva.