Parto con final feliz en Circunvalación: policías asistieron a la madre

Una situación inesperada se vivió este mediodía sobre la Avenida Circunvalación, cuando efectivos que regresaban a su jurisdicción tras realizar trámites en la jefatura fueron alertados por personas que pedían ayuda al costado de la vía.

Al detenerse, constataron que una joven identificada como Valentina se encontraba en trabajo de parto, con contracciones cada dos minutos, y no alcanzaba a llegar a un centro de salud.

Ante la urgencia, los uniformados asistieron a la mujer en el lugar. Minutos después nació Noah, en buen estado de salud, mientras continuaban las maniobras de contención hasta la llegada del servicio médico.

Desde la institución destacaron la capacitación del personal para intervenir en este tipo de emergencias y el acompañamiento brindado a la familia durante el procedimiento.