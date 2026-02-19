Peligro en las Altas Cumbres, de noche, con doble línea amarilla y en una curva

Nuevamente la imprudencia al volante en el camino de las Altas Cumbres y esta vez, con el agravante de la noche. Un conductor de una Fiat Toro (dominio AG578JD) fue filmado en video mientras sobrepasaba una camioneta en medio de la oscuridad en una zona de doble línea amarilla y cuando iba entrando a una curva.

El lamentable suceso ocurrió el pasado domingo 15 de febrero en pleno fin de semana de carnaval, cuando las rutas cordobesas se encontraban congestionadas de vehículos. El hecho se produjo en el tramo que une Mina Clavero con la ciudad de Córdoba alrededor de las 23 horas y la situación generó indignación entre los otros automovilistas.

Pudo haber terminado en una tragedia y reavivó el debate en torno a las imprudencias recurrentes en la Ruta Provincial 34.

Como si fuera poco, todo ocurrió en un sector de visibilidad reducida.