Policías reanimaron a una beba ahogada y la trasladaron al hospital

La rápida intervención policial permitió salvar la vida de una beba de tres meses que sufrió un episodio de ahogamiento.

En horas de la mañana, un hombre de 44 años y una mujer de 39 años se presentaron en la comisaría de la ciudad trasladando en brazos a su hija, quien presentaba serias dificultades respiratorias tras haberse ahogado con leche materna.

De inmediato, el personal policial inició maniobras de primeros auxilios, logrando que la pequeña reaccionara y emitiera llanto. Posteriormente, los efectivos continuaron con las maniobras durante el traslado en un móvil policial, implementando un cordón sanitario hasta el Hospital Regional Luis Pasteur.

Una vez en el centro de salud, la beba fue asistida por el personal médico, que informó que se encontraba en buen estado general. Tras la evaluación correspondiente, recibió el alta médica y regresó a su domicilio junto a sus progenitores.