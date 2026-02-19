Punilla: Le robó la tarjeta a su compañera de trabajo y la usó para sacar dinero

Una mujer fue detenida ayer luego de haberle robado la tarjeta de débito a una compañera de trabajo y utilizarla para extraer dinero en un Pago Fácil de la ciudad de Huerta Grande. El hecho se produjo en horas de la tarde y la damnificada radicó una denuncia que permitió identificar a la ladrona en el momento en que iba a hacerse con el efectivo.

Lograron identificarla a través de las cámaras de seguridad, se desplegó un operativo y la atraparon a las pocas cuadras.

Según contó la víctima, la tarjeta se encontraba con otras pertenencias dentro de una cartera que había llevado a su puesto laboral. Tras un descuido, notó el faltante de dinero en efectivo y el plástico y rápidamente sospechó de su compañera de trabajo.

Tras haber sido aprehendida, se descubrió que la autora del robo llevaba los elementos sustraídos entre sus pertenencias. Se procedió a su traslado hasta la dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.