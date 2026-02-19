¿Qué sustancia hallaron en el cuerpo de Tania y qué efectos tiene?

Tras la liberación del único imputado que tiene la causa, Néstor Maldonado, se conocieron detalles sobre la sustancia que fue detectada en el cuerpo de Tania Suárez, la mujer oriunda de la ciudad de Córdoba que desapareció durante 48 horas y luego fue encontrada en un descampado de La Cumbre.

La justicia agravó la imputación contra el hombre, a quien se acusa de privación ilegítima de la libertad, lesiones y abuso sexual.

Después de haber pasado un mes detenido en la cárcel de Bouwer, Maldonado quedó libre en el día de ayer. La fiscal Paula Kelm reconstruyó los movimientos de Tania desde el momento en que perdió contacto con su familia hasta que la encontraron y el análisis toxicológico, arrojó que tenía en sangre restos de fármacos sedantes y ansiolíticos (clonazepam).

La secuencia comenzó el pasado domingo 11 de enero a las 18,30 horas, cuando Tania y Néstor se encontraron en la Terminal 2 de Córdoba (nunca estuvieron en el Parque Sarmiento) y decidieron viajar juntos hasta Capilla del Monte en un colectivo de la empresa Sarmiento. Las noches del lunes 12 y martes 13, se presume que permanecieron en un alojamiento de la zona, donde Maldonado habría aprovechado el estado de vulnerabilidad de la mujer para abusarla sexualmente.

Finalmente, el martes 13 de enero, ambos se trasladaron en horas de la tarde hacia La Cumbre.

En contraposición, Maldonado defendió su inocencia al salir de los Tribunales de Cosquín y declaró: «Tuvimos relaciones la noche del lunes en el hotel, pero fue consentido, no la obligué».

Será clave el testimonio de la mujer, quien prestaría declaración el próximo 27 de febrero.

En el día de ayer, se le concedió la libertad a Maldonado luego de haber abonado una caución de cuatro millones de pesos.