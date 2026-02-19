Quince allanamientos simultáneos dejaron siete detenidos y vehículos recuperados

En Villa María se realizaron esta madrugada 15 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad en el marco de una investigación por robos bajo la modalidad conocida como “levanta portones”.

Los procedimientos se desplegaron en Los Olmos, Felipe Botta, Carlos Pellegrini, Las Playas, San Nicolás y San Martín, donde la Policía logró siete detenidos, cinco de ellos menores de edad.

Durante los operativos se incautó un arma de fuego, una réplica, teléfonos celulares y vestimentas presuntamente relacionadas con los hechos investigados. Además, fueron recuperados dos vehículos que tenían pedido de secuestro.

En el despliegue participaron efectivos de la Departamental General San Martín, la División Infantería y el SEOM. Las actuaciones continúan bajo directivas de la Justicia.