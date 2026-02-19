Riña callejera terminó con un hombre herido en Villa Nueva

Un hombre de 48 años fue detenido esta madrugada, alrededor de las 6, tras una pelea en calle San Luis, barrio La Floresta, en Villa Nueva.

El episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una riña en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a uno de los involucrados, de 36 años, con una herida cortante en el cuero cabelludo. Fue trasladado al Hospital Regional Pasteur para su atención.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un elemento punzocortante de hierro que el hombre de 48 años tenía en su poder y que habría sido utilizado en el enfrentamiento.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado.