Secuestran 60 kilos de carne porcina en un campo de La Francia

Un operativo realizado este jueves por la mañana en la zona rural de La Francia, departamento San Justo, terminó con el secuestro de 60 kilos de carne porcina y la clausura de un establecimiento donde se realizaba faenamiento clandestino.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Patrulla Rural Noreste junto a inspectores de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria. Durante la inspección se encontraron cortes de carne, elementos vinculados a la actividad, cartuchos de escopeta calibre 16 y aperos.

La carne fue decomisada y el lugar quedó clausurado, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.