Secuestran 60 kilos de carne porcina en un campo de La Francia

El procedimiento detectó faenamiento clandestino y terminó con clausura y decomiso de elementos vinculados a la actividad
Sucesos
jueves, 19 de febrero de 2026 · 18:40

Un operativo realizado este jueves por la mañana en la zona rural de La Francia, departamento San Justo, terminó con el secuestro de 60 kilos de carne porcina y la clausura de un establecimiento donde se realizaba faenamiento clandestino.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Patrulla Rural Noreste junto a inspectores de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria. Durante la inspección se encontraron cortes de carne, elementos vinculados a la actividad, cartuchos de escopeta calibre 16 y aperos.

La carne fue decomisada y el lugar quedó clausurado, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

