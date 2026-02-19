Seis años para “Meteoro”, líder de banda digital que vaciaba cuentas online

La Cámara 10° en lo Criminal y Correccional de Córdoba condenó a Víctor Ignacio Suárez, conocido como “Meteoro”, a seis años de prisión como jefe y organizador de una asociación ilícita. La organización se dedicaba a cometer ciberdefraudaciones, vaciando cuentas bancarias y billeteras virtuales mediante maniobras digitales coordinadas.

El caso se inició tras un control vehicular en la autopista Córdoba–Rosario. Suárez viajaba en un remís rumbo a Buenos Aires pese a estar cumpliendo una condena de 13 años bajo modalidad domiciliaria, dictada por un tribunal de Rosario. Durante el procedimiento, se secuestraron 13 teléfonos celulares, decenas de chips, memorias y otros dispositivos tecnológicos que fueron descritos como un “call center móvil”.

Ese secuestro permitió, con autorización judicial, el análisis técnico del material por parte de la Policía Judicial. De allí surgieron chats y cuentas activas en Telegram donde el acusado operaba con su propio usuario. En las conversaciones aparecían interlocutores identificados por alias como “Bin”, “Panter”, “Murlok” y “Floredyth”. Según la sentencia, la estructura tenía roles diferenciados: provisión de accesos, soporte técnico, creación de identidades digitales, obtención de datos y coordinación operativa.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que los interlocutores no eran personas reales sino “bots”. El tribunal rechazó esa hipótesis al considerar que los mensajes mostraban improvisaciones, errores, correcciones y referencias a hechos concretos incompatibles con automatismos. “Ningún bot improvisa así”, señaló el fallo.

El juez Carlos Palacio Laje subrayó que no se juzgaron estafas puntuales, sino la existencia de una organización destinada a delinquir. También descartó el argumento de que no podía configurarse asociación ilícita sin conocer los nombres y apellidos de los demás miembros. El fallo explicó que el tipo penal exige probar pluralidad real, permanencia y finalidad común, no la identificación nominal completa.

Al fijar la pena, el magistrado destacó el impacto de la criminalidad tecnológica sobre la confianza en el sistema financiero y su alta capacidad de expansión y daño social.