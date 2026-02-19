Sudeste cordobés bajo agua: viviendas dañadas, árboles caídos y evacuados

Un fuerte temporal azotó durante la madrugada y la mañana de este jueves al sudeste provincial y dejó un saldo de anegamientos, voladuras de techos, cortes de energía y más de 60 evacuados en distintos departamentos.

El fenómeno afectó a localidades de Unión, General Roca, Marcos Juárez, Juárez Celman y General San Martín. Hubo caída de árboles, calles bajo agua y viviendas con daños estructurales. Equipos provinciales y municipales trabajaron durante toda la noche en tareas de asistencia y recuperación.

Colonia Bremen fue el punto más golpeado. Allí cayeron 65 milímetros de lluvia con granizo y ráfagas que alcanzaron los 80 kilómetros por hora. Se registraron 14 viviendas afectadas y 11 familias evacuadas, lo que representa unas 50 personas, entre ellas 20 niños. También hubo voladuras de techos, roturas de aberturas y cortes totales de energía y señal de celular. La intendenta solicitó ayuda y se enviaron chapas, colchones, frazadas, alimentos y generadores eléctricos.

En Jovita se acumularon 95 milímetros. Seis viviendas resultaron anegadas y el suministro eléctrico quedó interrumpido por la caída de árboles. No hubo evacuados, aunque se identificaron espacios para una eventual asistencia preventiva.

Los Surgentes también sufrió daños. Las ráfagas y el granizo afectaron siete viviendas y obligaron a evacuar a nueve personas en un centro municipal. Hubo techos volados, daños estructurales y cortes en los servicios de luz y comunicaciones.

En Justiniano Posse cayeron 65 milímetros con árboles caídos, pero sin evacuados ni viviendas dañadas. En Bell Ville se registraron 85 milímetros, con calles anegadas y trabajos de desagote con motobombas. En Villa Huidobro llovieron 74 milímetros y dos viviendas tuvieron ingreso de agua.

Otras localidades superaron los 100 milímetros acumulados: Ucacha con 105 mm, San Marcos Sud con 115 mm y La Laguna con 130 mm. En esos casos no se informaron situaciones graves, aunque continúan los monitoreos preventivos.