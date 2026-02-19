Temporal: 11 casas con pérdida total y 40 personas asistidas tras la tormenta

Un fuerte temporal registrado durante la madrugada de este miércoles provocó serios daños en distintas localidades de los departamentos Marcos Juárez, Unión y Roque Sáenz Peña, con voladuras de techos, árboles caídos, calles anegadas y familias evacuadas.

La Provincia desplegó durante la noche un operativo de asistencia a través de la Dirección de Protección Civil y Emergencias. Los equipos realizaron relevamientos, brindaron contención a los damnificados y trabajaron para restablecer los servicios esenciales.

Colonia Bremen fue el punto más afectado. Allí se registraron 11 viviendas con pérdida total y 40 personas evacuadas, alojadas en el SUM municipal. El temporal dejó calles bajo agua, techos arrancados, aberturas dañadas, caída de árboles y cortes totales de energía y señal de celular.

En Los Surgentes, el fenómeno dañó siete viviendas y obligó a evacuar preventivamente a nueve personas, quienes fueron asistidas en un centro municipal. También hubo voladuras de techos, roturas de aberturas y cortes de electricidad y comunicaciones.

En Alejo Ledesma cayeron 40 milímetros de lluvia con granizo y viento. No hubo evacuaciones ni viviendas afectadas, aunque se trabajó en el retiro de árboles caídos y en la restitución del suministro eléctrico.

Justiniano Posse sufrió lluvias y ráfagas intensas que provocaron caída de árboles y cortes de energía, sin daños en viviendas ni evacuados.

En Serrano, el viento afectó casas y produjo voladuras de techos y chapas, además de la caída de árboles. Los cortes de energía y agua fueron temporales y se restablecieron pocas horas después.