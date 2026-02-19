Temporal: 11 casas con pérdida total y 40 personas asistidas tras la tormenta

Sudeste provincial afectado
Temporal: 11 casas con pérdida total y 40 personas asistidas tras la tormentaColonia Bremen fue la más golpeada.
Un fuerte temporal registrado durante la madrugada de este miércoles provocó serios daños en distintas localidades de los departamentos Marcos Juárez, Unión y Roque Sáenz Peña, con voladuras de techos, árboles caídos, calles anegadas y familias evacuadas.
La Provincia desplegó durante la noche un operativo de asistencia a través de la Dirección de Protección Civil y Emergencias. Los equipos realizaron relevamientos, brindaron contención a los damnificados y trabajaron para restablecer los servicios esenciales.
Colonia Bremen fue el punto más afectado. Allí se registraron 11 viviendas con pérdida total y 40 personas evacuadas, alojadas en el SUM municipal. El temporal dejó calles bajo agua, techos arrancados, aberturas dañadas, caída de árboles y cortes totales de energía y señal de celular.
En Los Surgentes, el fenómeno dañó siete viviendas y obligó a evacuar preventivamente a nueve personas, quienes fueron asistidas en un centro municipal. También hubo voladuras de techos, roturas de aberturas y cortes de electricidad y comunicaciones.
En Alejo Ledesma cayeron 40 milímetros de lluvia con granizo y viento. No hubo evacuaciones ni viviendas afectadas, aunque se trabajó en el retiro de árboles caídos y en la restitución del suministro eléctrico.
Justiniano Posse sufrió lluvias y ráfagas intensas que provocaron caída de árboles y cortes de energía, sin daños en viviendas ni evacuados.
En Serrano, el viento afectó casas y produjo voladuras de techos y chapas, además de la caída de árboles. Los cortes de energía y agua fueron temporales y se restablecieron pocas horas después.