Tres detenidos en la casa del «abuelito» que vendía drogas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un allanamiento en el barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba y detuvo a un hombre de 74 años, su novia y un empleado, quienes están acusados de haber montado un punto de venta de drogas. El procedimiento se concretó luego de una investigación de tres meses.

El operativo se desplegó en una vivienda ubicada sobre calle Pablo Rodríguez S/N, donde se secuestraron 132 dosis de cocaína, 191.000 pesos en efectivo, una balanza digital, una cámara de videovigilancia, un revólver, dos cartuchos y otros elementos considerados de interés para la causa.

Además, fueron arrestados un hombre de 74 años, su pareja de 34 años y un joven de 24 años.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno ordenó el traslado de los detenidos y las sustancias a la sede judicial y quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.