Tres hombres demorados por vender griferías en la calle

Tres hombres de 30, 34 y 36 años fueron trasladados este miércoles al mediodía en Villa María luego de ser denunciados por vecinos que alertaron sobre la venta de griferías en la vía pública.

El procedimiento comenzó tras reiterados llamados al 911 desde barrio Santa Ana, donde advertían que tres personas ofrecían artículos de baño y cocina en la calle. Personal policial los interceptó en la intersección de avenida Libertador General San Martín y avenida Raúl Scalabrini Ortiz, donde se movilizaban en una Toyota SRX.

Durante el control, los efectivos secuestraron dos duchas inteligentes, 25 monocomandos para cocina, cinco griferías para baño, tres celulares y el vehículo en el que circulaban. Los elementos fueron considerados de dudosa procedencia.

Los tres hombres quedaron a disposición por supuesta infracción al Código de Convivencia Ciudadana.