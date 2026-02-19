Un automóvil ardió en la noche en San Antonio de Arredondo

Un automóvil se incendió este lunes alrededor de las 21 en la Ruta Provincial 14, a la altura del country El Dorado, en San Antonio.

El hecho fue advertido como un foco de fuego en el vehículo y motivó el despliegue de una autobomba con tres efectivos, que trabajaron para controlar la situación y asegurar la zona.

En el lugar también intervinieron la Guardia Local de San Antonio y personal policial. El episodio dejó daños materiales en el rodado.