Un carro con lancha se desprendió de una camioneta

Un carro que transportaba una lancha se desprendió este martes por la tarde de una camioneta Toyota Hilux sobre la Ruta Provincial 109, en Villa General Belgrano.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:07 y motivó la salida de tres bomberos. Al llegar, constataron que el remolque se había desacoplado del vehículo tractor y quedó sobre la calzada.

Los efectivos colaboraron en el retiro del carro y lo trasladaron a una zona segura para evitar riesgos al tránsito. También trabajó en el lugar el Móvil 26 con otra dotación de tres bomberos.