Un perro herido tras pasar una tormenta atrapado en una reja

Esta mañana, una dotación de la Asociación Bomberos Voluntarios de Arroyito intervino en el rescate de un perro que había quedado atrapado en la reja de una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad.

El operativo se realizó con el Móvil 18, a cargo del bombero voluntario Ramírez Mariano. Según informaron, el animal presentaba algunas lesiones y se encontraba debilitado, posiblemente tras haber pasado la tormenta a la intemperie sin poder salir.

Para liberarlo, el personal utilizó herramientas hidráulicas. Durante el procedimiento, el perro fue cubierto con un chaquetón de incendio y sostenido con eslingas, con el objetivo de reducir el estrés y evitar movimientos bruscos que pudieran agravar su estado.

Tras varios minutos de trabajo, el can fue liberado y entregado a sus dueños, quienes lo pusieron a resguardo para que reciba las atenciones necesarias.