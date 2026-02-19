Un trabajador cayó del balcón de un edificio y se encuentra en grave estado

Un operario se encuentra internado en grave estado luego de haber sufrido un grave accidente en la localidad cordobesa de Freyre. El trabajador tiene 21 años de edad, cayó desde el sexto piso de un edificio y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Según pudo conocerse, el hecho ocurrió el miércoles pasado en la intersección de Boulevard 9 de Julio y Mitre.

El joven se desplomó desde una altura de tres metros y aterrizó en un cuarto piso. Según relató su compañero de trabajo, ambos se encontraban realizando reparaciones en un balcón cuando se produjo el accidente.

Inmediatamente, fue asistido por el servicio de emergencias y trasladado a un hospital en la ciudad de Rafaela (Santa Fe).