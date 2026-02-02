29 jóvenes fueron llevados a la comisaría tras disturbios en la costanera de Villa María

Durante este fin de semana, un amplio operativo de seguridad se desplegó en el sector Centro Sur de Villa María, en el marco de las actividades vinculadas a las Pre Peñas 2026 y zonas aledañas.

Como resultado de los controles, 29 jóvenes fueron trasladados a la comisaría por protagonizar peleas, disturbios y conductas que alteraron la convivencia en distintos puntos de la costanera. En el mismo contexto, también fue llevado un hombre de 33 años.

Según se informó, los grupos generaban intranquilidad entre quienes participaban de los eventos y circulaban por el sector, lo que motivó la intervención del personal apostado en el lugar. La presencia policial y de Gendarmería permitió disolver las riñas y evitar que la situación escalara.

Desde la fuerza indicaron que algunos de los involucrados mostraban actitudes compatibles con la posible comisión de delitos, situación que fue neutralizada de manera preventiva mediante los controles y traslados realizados en puntos estratégicos del operativo.