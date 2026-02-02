Atacaron a policías en dos controles en Bialet Massé

En el marco de distintos procedimientos policiales realizados en la localidad de Bialet Massé, dos hombres de 35 años fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad, en hechos ocurridos con pocas horas de diferencia y en zonas cercanas entre sí.

El primer episodio se registró cerca de las 4 de la madrugada, cuando personal policial realizaba patrullaje preventivo en la intersección de Roque Sáenz Peña y Cárcano. Allí procedieron al control de un motociclista que circulaba sin dominio colocado y sin casco de seguridad. Durante la identificación, el conductor reaccionó de manera extremadamente agresiva, profiriendo insultos y amenazas, y tratando de agredir físicamente a los efectivos, impidiendo el palpado preventivo mediante golpes de puño y forcejeos. Ante la violenta resistencia, fue aprehendido y trasladado a la Alcaldía local, mientras que la motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición del Magistrado interviniente.

El segundo hecho ocurrió a las 23:10, en el marco del operativo Verano, cuando efectivos policiales fueron comisionados por el Centro de Monitoreo de Cámaras debido a una pelea en la zona céntrica, en Roque Sáenz Peña y Cárcano. Al arribar al lugar, uno de los involucrados se ofuscó durante el control, insultó al personal de seguridad ciudadana y policial, y comenzó a arrojar golpes de puño. Como consecuencia, se procedió a la aprehensión del hombre, a quien se le secuestró un arma blanca que llevaba entre sus prendas. También fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia.

En ambos casos, los procedimientos se realizaron sin que se registraran efectivos lesionados, y los elementos secuestrados quedaron bajo custodia judicial.