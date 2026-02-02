Atrapan a dos delincuentes con una ganzúa en Carlos Paz

Dos jóvenes de 17 y 23 años fueron aprehendidos en barrio Santa Rita, en Villa Carlos Paz, luego de resistirse a un control policial y ser sorprendidos con una ganzúa oculta entre sus prendas.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.45, cuando personal del Comando de Acción Preventiva realizaba patrullajes preventivos en la zona de calles Illía y Gobernador Ferreyra. Al intentar identificar a los individuos, ambos se opusieron al procedimiento y comenzaron a resistirse a la intervención policial.

Durante el control, los efectivos detectaron que uno de los jóvenes llevaba una ganzúa escondida entre sus ropas, una herramienta comúnmente utilizada para forzar cerraduras. Ante esta situación, se dispuso la aprehensión de ambos.

Los detenidos fueron trasladados a la Alcaldía local, mientras que la herramienta fue secuestrada. Todo quedó a disposición del magistrado interviniente.