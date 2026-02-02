Video
Cámaras del 911 detectaron cuando varios hombres se enfrentaban con cuchillos
Una violenta riña en plena vía pública terminó con un hombre detenido en barrio San Martín Norte, luego de que fuera sorprendido portando armas blancas. El hecho fue advertido a través del sistema de videovigilancia 911.
La pelea ocurrió en la esquina de Raimundo Lulio y Ángel Gallardo, donde varios sujetos se enfrentaban cuando el operador del 911 dio aviso a la Policía. Minutos después, los efectivos llegaron al lugar y lograron controlar la situación.
En el procedimiento, los uniformados detuvieron a uno de los involucrados y secuestraron dos armas blancas: un cuchillo tipo carnicero y otro elemento cortante con mango de madera, que llevaba el sospechoso.
El hombre fue trasladado a sede policial junto con los elementos incautados y quedó a disposición de la Justicia.