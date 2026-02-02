Detuvieron a cuatro personas por vender droga a menores en Córdoba

Tras varios meses de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a cuatro personas y desbarataron cinco puntos de venta de drogas en la ciudad de Córdoba, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes, incluso a menores de edad.

Los procedimientos se concretaron mediante allanamientos simultáneos en los barrios Monja Sierra, Nuevo Progreso y Policial Anexo, bajo la coordinación y supervisión de tres Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico. En total, se allanaron siete domicilios: cuatro funcionaban como puntos de expendio de droga y los restantes eran utilizados para el acopio y resguardo de las sustancias.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas tres mujeres de 26, 30 y 54 años, y un hombre de 35, quienes quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia. Durante los procedimientos, la FPA secuestró 206 dosis de cocaína, 234 dosis de marihuana, tres plantas de cannabis sativa, una suma de 809.850 pesos en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

De acuerdo a lo establecido en el avance de la investigación, se determinó que los detenidos comercializaban estupefacientes a menores de edad. Además, uno de los puntos de venta se encontraba ubicado frente a una iglesia evangélica, lo que agravó la situación procesal de los involucrados.

Finalizados los allanamientos, los detenidos fueron trasladados junto a los elementos secuestrados a sede judicial, quedando la causa a cargo de la Fiscalía interviniente.