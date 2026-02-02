Dos detenidos por el violento robo a un grupo de amigos en Tanti

Dos sujetos fueron detenidos tras una investigación llevada adelante por la brigada de investigaciones de la departamental Punilla, tras el violento robo que sufrió un grupo de amigos en el barrio Villa García de la localidad de Tanti el pasado mes de diciembre.

Según habían expresado las víctimas a EL DIARIO, los agresores irrumpieron de manera repentina y los redujeron apuntándoles con armas de fuego. No tuvieron posibilidad de reaccionar ni de intentar escapar. En pocos minutos, los delincuentes los golpearon, los tiraron al piso y los ataron de pies y manos con violencia. Cuando finalmente los delincuentes se retiraron, se llevaron dinero en efectivo, pertenencias de valor y dos motocicletas: una Honda Tornado 250 y una Yamaha XTZ 250, ambas propiedad de los amigos que estaban de visita en la casa. También sustrajeron los celulares del grupo.

En las últimas horas, efectivos de la División Investigaciones Criminales de la Departamental Punilla, quienes, tras una serie de tareas investigativas, concretaron un allanamiento en una vivienda ubicada en barrio Villa Parque Lago San Roque. Allí se procedió a la detención de un sospechoso, quien estaría vinculado directamente con el hecho que se investiga y, según se supo, sería guardia de seguridad del barrio Keoken y efectivo policial retirado.

Durante el operativo, los uniformados lograron el secuestro de un teléfono celular, dos escopetas, una réplica de arma de aire comprimido calibre 9 mm, un revólver calibre 32 y varios cartuchos de distintos calibres, elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Cabe señalar que pocos días después de ocurrido el robo se había producido una primera detención de un joven de 19 años en la ciudad de Córdoba, la cual se mantuvo bajo estricta reserva con el objetivo de no entorpecer el desarrollo de la investigación y permitir la profundización de las diligencias judiciales. Finalmente, el aprehendido fue trasladado a sede policial junto con los elementos incautados, quedando todo a disposición del magistrado interviniente.