Enero caliente: detuvieron a 63 naranjitas en Córdoba capital

Durante el primer mes de 2026, la Policía de Córdoba realizó 63 detenciones en el marco de procedimientos vinculados a conductas que alteraban el orden público en distintos puntos de la ciudad, según datos oficiales del Departamento de Coordinación y Gestión Operativa – 911.

De acuerdo al informe, 47 de las personas detenidas eran “naranjitas” y 16 limpiavidrios, en intervenciones que se activaron tras llamados de vecinos, comerciantes y automovilistas al sistema de emergencias.

El ministro de Seguridad explicó que el incremento de las intervenciones no responde a una política de “detener por detener”, sino a un cambio significativo en el comportamiento social. “La gente volvió a llamar al 911 porque hoy sabe que denunciar sirve. Durante años muchos vecinos se sintieron solos e indefensos y dejaron de denunciar. Eso se terminó”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario destacó que el aumento de los operativos refleja una mayor presencia del Estado en el espacio público. “Hoy hay un Estado presente, y la llamada tiene respuesta porque la Policía llega y actúa. La gente se cansó de que algunos se apropien de la calle; encontró una herramienta y la está usando”, afirmó.

Las detenciones se produjeron ante hechos reiterados de intimidación, amenazas, pedidos coactivos de dinero, riñas, daños y otras conductas que alteran el orden público, todas tipificadas en el Código de Convivencia Ciudadana.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que esta línea de trabajo se mantendrá en el tiempo. “Vamos a ser firmes e inflexibles con cualquier conducta que altere el orden público. La calle no tiene dueño: es de todos. Y la ley se hace cumplir”, concluyó el ministro.

Con estos números, enero se convirtió en el mes con mayor nivel de intervención preventiva en lo que va del año, consolidando una tendencia en la que la participación ciudadana y la respuesta estatal se combinan para recuperar el uso del espacio público.