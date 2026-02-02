Hallaron una bomba de aviación durante la recolección de residuos en Villa Belgrano

Un operativo policial se desplegó en la madrugada de este lunes en barrio Villa Belgrano, en la ciudad de Córdoba, tras el hallazgo de un artefacto explosivo en plena vía pública. El elemento fue detectado durante tareas habituales de recolección de residuos y motivó la activación inmediata del protocolo de seguridad.

El procedimiento se inició alrededor de las 00:15, cuando el chofer de un camión recolector advirtió la presencia de un objeto metálico al comenzar el prensado de la basura, en calle Blas Pascal al 5300. Ante la situación, dio aviso a la Policía, que acudió rápidamente al lugar.

Efectivos policiales establecieron un perímetro preventivo y aseguraron la zona, mientras se aguardaba la llegada de personal especializado. Posteriormente, integrantes de la Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba inspeccionaron el artefacto y confirmaron que se trataba de una bomba de aviación MK-05, de aproximadamente 25 centímetros de longitud.

Según informaron fuentes oficiales, el dispositivo no contenía carga explosiva activa, por lo que fue retirado de manera segura y secuestrado para su resguardo y posterior análisis.

El operativo concluyó sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales, y la situación fue controlada sin inconvenientes.