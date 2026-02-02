Icho Cruz: un vehículo despistó y su conductor fue llevado al hospital Sayago

Ayer a la tarde, un vehículo se despistó en la ruta provincial 34, a la altura del kilómetro 78, en jurisdicción de Icho Cruz, y su único ocupante debió ser trasladado al hospital de Carlos Paz.

El hecho fue advertido por personal de guardia de los Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, que acudieron al lugar en una unidad liviana con cuatro efectivos. Al arribar, constataron que se trataba del despiste de un rodado con una sola persona a bordo.

Los bomberos aseguraron la escena y brindaron las primeras atenciones al conductor hasta la llegada del Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur, que luego dispuso el traslado al centro de salud.

En el lugar también trabajaron Policía Caminera y DUAR, mientras se realizaban las tareas correspondientes para normalizar la circulación en el sector.