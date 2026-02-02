Lesión irreversible: tres menores detenidos por el ataque a una joven en Yapeyú

Un violento ataque armado ocurrido el sábado a la madrugada en barrio Yapeyú, en la ciudad de Córdoba, derivó en un cuadro médico irreversible para una joven de 22 años, que sufrió una grave lesión vertebral. A partir de la investigación, en las últimas horas se concretó un importante operativo policial con allanamientos y detenciones.

Las actuaciones fueron llevadas adelante por la Dirección General de Investigaciones Criminales, a través de sus brigadas, que ejecutaron distintas órdenes judiciales con resultado positivo. Como consecuencia, tres menores de edad fueron detenidos, dos de ellos con antecedentes, y quedaron vinculados directamente a la causa.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de un arma de fuego, cartuchos, teléfonos celulares y una motocicleta, además de otros elementos considerados clave para reconstruir el ataque y determinar responsabilidades.

El operativo fue seguido de cerca por las máximas autoridades de la fuerza, con la presencia del jefe de Policía, el ministro de Seguridad, el subjefe policial y miembros del Estado Mayor, en el marco de una causa que continúa en pleno desarrollo.

La investigación sigue abierta mientras se analizan las pruebas recolectadas y se profundiza el trabajo para esclarecer por completo el hecho que dejó a una joven con secuelas permanentes.