Llevaba cocaína en su auto y fue detenido en un operativo policial

Un hombre de 42 años fue detenido en la víspera durante un control policial realizado en barrio Villa La Vaquita Echada, donde se secuestraron varios gramos de cocaína, un vehículo, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Celso Barrios y la colectora, cuando efectivos policiales controlaron un automóvil Peugeot 308 en el que se trasladaba el sospechoso. Durante la inspección del rodado, los uniformados encontraron una bolsa que contenía 135,5 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además de la droga, se incautó dinero en efectivo y un celular, elementos que quedaron a disposición de la Justicia. Ante esta situación, el conductor fue aprehendido en el lugar y se procedió al secuestro del vehículo.

Posteriormente, el detenido fue trasladado junto con lo incautado a sede policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente. En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).