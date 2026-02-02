Marcos Juárez: cayó un hombre con droga tras un control preventivo

En el marco de operativos preventivos desplegados en distintos puntos de la provincia, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron varios procedimientos con resultados positivos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Uno de los hechos tuvo lugar en la ciudad de Marcos Juárez, en la intersección de Rawson y Mendoza, donde se controló a dos hombres mayores de edad. Durante el procedimiento, a uno de ellos se le secuestraron varias dosis de marihuana, además de una motocicleta, por lo que fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. En el operativo colaboró la Guardia Urbana municipal.

Asimismo, en Río Cuarto, sobre Ruta Nacional Nº 38, en la localidad de Molinari, y en Villa María, en inmediaciones de un festival, los efectivos lograron el secuestro de varias dosis de marihuana y cocaína, como resultado de controles preventivos realizados en la vía pública.

Finalmente, la FPA llevó adelante operativos de control en las ciudades de San Francisco, Villa Nueva, Inriville, Cosquín, Malagueño, Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Cruz del Eje, Villa Rumipal y Miramar, en sectores estratégicos como terminales de ómnibus, espacios verdes y zonas comerciales, con el objetivo de prevenir delitos vinculados al narcomenudeo.