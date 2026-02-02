Operativo vial para desalentar picadas y reforzar la prevención en Valle Hermoso

Durante las últimas horas se desarrolló en Valle Hermoso un operativo preventivo de control vehicular orientado a reforzar la seguridad vial y desalentar picadas ilegales en distintos sectores de la localidad.

El despliegue incluyó controles de documentación obligatoria y verificación de medidas de seguridad en vehículos, en el marco de acciones conjuntas entre personal policial y áreas municipales.

Según se informó, durante el operativo fueron controlados 24 autos y 32 motos, se identificó a 56 personas y se labraron cinco actas por distintas infracciones a la normativa vigente.

Desde los organismos intervinientes señalaron que este tipo de controles continuarán desarrollándose de manera periódica como parte de las tareas de prevención y ordenamiento del tránsito en la localidad.